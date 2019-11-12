رجل يقتل عروسته وينتحر بسبب الغيرة

واشنطن(صدى):

أقدم زوج على قتل زوجته ثم الانتحار في مدينة نيويورك الأمريكية؛ بسبب غيرته عليها من حبها الكبير لأحد الفنانين، فلم تكن تعلم أن هذا الحب سيكون سببًا في إنهاء حياتها.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن تفاصيل الواقعة التي تمت بعد أقل من 4 أشهر على زواجهما، إذ استخدم الرجل صاحب الـ33 عامًا على قتل زوجته صاحبة الـ27 عامًا بواسطة أداة حادة « شفرة » .

وأوضحت الصحيفة، أنه بعدما أتم جريمته البشعة ذهب إلى أحد الحقول وانتحر من خلال شنق نفسه في إحدى الأشجار، إذ تمت الواقعة بعدما احتد النقاش بينهما بسبب افتتانها بممثل هندي شهير.