النیابة العامة تقدم 700 دلیل ضد شبكة فساد

علي القحطاني(صدى):

وجهت النیابة العامة تھمة الفساد بحق (18 ) متھماً، اتھموا بعدد من قضایا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظیفي والإخلال بنزاھة الوظیفة والاشتغال بالتجارة وارتكاب جریمة غسل الأموال.

وذلك من خلال التصرف فیھا عن طریق التعاملات المشبوھة عبر حسابات أسرھم، من أجل إخفاء طبیعتھا، وشراء العقارات والسیارات الفارھة وتحویل أموال خارج المملكة، وفقًا لـ عكاظ.

ويذكر أن النیابة العامة قدمت (700 ) دلیل وقرینة بناء على إقرارات المتھمین، وما توفر لدیھا من المستندات والأجھزة المضبوطة تكشفت لھا من خلال التحقیقات.