بيل يغادر الملعب قبل صافرة النهاية

نواف السالم(صدى):

التقطت كاميرات اللاعب الويلزي غاريث بيل وهو يغادر ملعب ” سانتياغو بيرنابيو ” قبل نهاية مباراة فريقه أمام غلطة سراي التركي، الأسبوع الماضي.

وأوضحت تقارير إسبانية أن بيل غادر الملعب قبل صافرة النهاية، مضيفة أنه قام بالأمر نفسه في وقت سابق خلال مباراتي ليغانيس وريال بيتيس.

وذكرت التقارير أن بيل لا يهتم كيف يلعب فريقه أو ما هي نتيجة المباراة، حيث أنه دائما يغادر الملعب مبكرا.

كما رصدت عدسات المصورين النجم الويلزي وهو يغادر ” سانتياغو برنابيو ” بسيارته، قبل إعلان الحكم نهاية اللقاء، في إشارة إلى تدهور العلاقة بين بيل والمدير الفني زين الدين زيدان.