حقيقة تساقط ثلوج الرياض وظهور كتلة قطبية

علي القحطاني(صدى):

كشف مختصون في علم الطقس، حقيقة الأنباء المتداولة حول توقع مراصد طقس عالمية بتأثر المملكة بكتلة قطبية خلال الأسبوع المقبل وستؤدي إلى تساقط الثلوج في الرياض.

وأكد المختصون أن تساقط الثلوج في منطقة ما يحتاج لتوافر عدة ظروف، موضحين أن الظروف في المملكة تجعل من تساقط الثلوج في الرياض نادر الحدوث وقد يكون شيئًا شبه مستحيل.

وأضافوا أن تساقط الثلوج في الرياض يحتاج لعدة ظروف مجتمعة، من بينها تعمق الرياح القطبية بكافة الطبقات التي بحسب الخرائط الجوية منحسرة في العروض العليا، لا بل حتى مناطق واسعة من شرق أوروبا تتأثر بضغط جوي مرتفع يجعل الكتل القطبية متكدسة نواحي غرب وشمال غرب أوروبا بعيدًا عن الشرق الأوسط.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » هاشتاج « ثلوج الرياض » بالتزامن مع هذه الأنباء، وسط تساؤلات من المتابعين حول حقيقة هذا الأمر، فيما اقتنع البعض بإمكانية حدوث ذلك في ظل ما تشهده عدة مناطق في العالم من ظواهر جوية متطرفة.