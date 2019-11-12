بالفيديو.. أول سعودية حكم كرة قدم: طموحي أن أصبح حكمًا دوليًا

نواف السالم(صدى):

كشفت شام الغامدي، أول سعودية حكم كرة قدم، قصتها مع عشق الساحرة المستديرة.

وأوضحت خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، أنها كانت تحب كرة القدم من صغرها، وعندما كبرت ترجمت هذا الحب في التحكيم؛ لأنه جزء أساسي من كرة القدم ويتعامل بالقوانين داخل الملعب.

وأضافت أنها كانت متوترة بشكل كبير في أول تجربة لها كحكم ساحة؛ مشيرة إلى أنها كانت لاعبة في فترة من الفترات.

وأشارت إلى أن طموحها إثبات جدارتها والشغل على نفسها؛ حتى تصبح معتمدة من الفيفا؛ وأن تكون حكم دولي.