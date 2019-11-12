«شكله ميتغيرش بعد الزواج».. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري،عن 15 صفة تتمنى أن تكون في شريك حياتها.

وقالت «صبري» خلال حلولها ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «دي إم سي» صفات عريسها : «طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي (بدون كرش)، عينيه سودوان، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، أفكاره متفتحة، رومانسي (بدون تلزيق)، شخص عادي وليس نجما، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج، (بيتوتي) أي قليل الخروج من المنزل».

وواصلت: «يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر ماديا ليس غنيا ولا فقيرا، يعني يصرف علي ولن أصرف عليه.. فسننجب الكثير من الأطفال لو مظهره أمّور (وسيم)».

وكانت ياسمين صبري أعلنت طلاقها من زوجها في عام 2017، بعد زواج استمر 5 سنوات.