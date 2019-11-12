5 حلول منزلية للقضاء على آلم الأسنان الحساسة

أميرة خالد(صدى):

يٌصاب أصحاب الأسنان الحساسة بآلام شديدة تمنعهم غالبا من الاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات المختلفة.

ونرصد في السطور التالية طرق علاج مشكلات الأسنان الحساسة وتخفيف الآلام في المنزل دون الحاجة لطبيب.

– الفانيليا: هي من المنتجات التي تستخدم لعلاج الآلام عند الأطفال، وذلك لاحتوائه على خصائص مطهرة ومسكنة للآلام، فقومي بوضع قطرات من مستخلص الفانيليا على قطعة من القطن وتمريرها على اللثة لبضع دقائق، مع التكرار عند الشعور بالألم.

– العسل والماء الدافيء: يحتوي العسل على مواد مضادة للجراثيم، ومضادة للتورم والالتهابات، كما يساهم في تقليل الشعور بالألم، ويمكن استخدامه مع الأسنان الحساسة لتخفيف الألم الناتج عنها عن طريق وضع ملعقة من العسل على كوب ماء دافئ وشطف الفم به.

– الكركم: يحتوي على مضادات الالتهابات تساهم في تخفيف آلام الأسنان الحساسة، فيمكن تدليك الأسنان بمسحوق الكركم، أو إضافة ملعقة من الملح على الكركم ونصف ملعقة من زيت الخردل ووضع الخليط على اللثة مرتين يوميًا لتسكين الآلام.

– الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على العديد من المركبات التي تعمل على مكافحة الالتهابات، ويمكن استخدامه لتسكين آلام الأسنان الحساسة عن طريق استخدام الشاي الأخضر كغسول للفم مرتين يوميًا.

– الماء الدافيء والملح: يستخدمان في علاج مشكلات الفم والأسنان ويمكن أيضا استخدامه لتخفيف التهاب الأسنان الحساسة، عن طريق شطف الفم بالماء الدافئ والملح مرتين يوميًا، بوضع نصف ملعقة من الملح إلى كوب ماء دافئ وشطف الفم به.