شركة سيمينس الألمانية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة والخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وقالت إن الوظائف الخالية للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقًا للتفاصيل الاتية:

. موظف إدارة الموارد البشرية (للسعوديين/ الرياض).

. مشرف أول تركيب الاتصالات- مشروع المترو (الرياض).

. مدير الموارد البشرية- للخريجين (الدمام).

. مهندس خدمة (جدة).

. مهندس خدمة ميداني (للسعوديين/ جدة).

. مهندس خدمة- تنفيذ (للسعوديين/ جدة).

. مهندس تنفيذ (للسعوديين/ جدة).

. أخصائي فني- كهرباء (للسعوديين/ الخبر).

. مراقب المستندات (للسعوديين/ الخبر).

وقالت الشركة إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــا).