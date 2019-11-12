إجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» الخميس المقبل

عادل الحربي(صدى):

بحث رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية عبد الله الربيعة، مع أعضاء الفريق تفاصيل حالة التوأم السيامي الليبي ” أحمد ومحمد “.

وانتهى الاجتماع بقرار إجراء العملية المذكورة يوم الخميس القادم، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وقال رئيس الفريق إن العملية سوف تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة، وذلك بمشاركة 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، حيث وافق والد التوأم بعد استماعه لشرح الحالة ونسب نجاحها ومخاطرها المتوقعة.

وأضاف الربيعة: ” الطفلان ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه وفي الجهاز البولي والتناسلي الداخلي وفي آخر الأمعاء وفتحة الشرج وعظام الحوض، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي واحد “.