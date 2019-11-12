فورد تكشف عن تقنية جديدة لتوفير تنجيد أفضل لمقاعد السيارة

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة فورد، عن طريقة جديدة لتوفير تنجيد أفضل لمقاعد السيارة، والتي تتمثل في الحياكة ثلاثية الأبعاد.

وتعد الحياكة ثلاثية الأبعاد تقنية متطورة للغاية تسمح بحياكة أغطية المقاعد بشكل سلس وإكسابها طابع شخصي غير محدود.

وتستعد فورد، لجعل مشتريها يقومون يتصميم مقاعدهم الخاصة، وإضافة لمساتهم خاصة مثل الجيوب وغيرها، واستخدام المواد الأخف لموائمة ظروف القيادة في فصل الصيف.

يشار إلى أن الحياكة ثلاثية الأبعاد تمكن العملاء من صناعة منسوجات قادرة على احتواء وسائل تحكم عديدة بداخل مقاعد السيارة.