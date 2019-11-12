مرور البحرين يبدأ ضبط السرعات على جسر الملك فهد

المنامة(صدى):

بدأ المرور البحريني، اليوم الثلاثاء، ضبط مخالفات السرعة من الجانب البحريني على جسر الملك فهد، إذ تصل السرعة القصوى المحددة على امتداد الجسر إلى 100 كم في الساعة.

وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، أن مرور البحرين يبدأ من الثلاثاء ضبط مخالفات السرعة على الجسر من الجانب البحريني.

ونفت المؤسسة منذ عدة أيام، الأنباء المتداولة حول قرب تطبيق نظام « النقطة الواحدة » ، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إلى رئيسها التنفيذي بشأن قرب تطبيق « النقطة الواحدة ».