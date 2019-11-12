إجبار شاب على ارتداء ملابس نوم حريمي بعد تهديد خطيبته بصور خاصة

القاهرة(صدى):

تعرض شاب مصري للإجبار من أسرة خطيبته السابقة على إرتداء ملابس نوم حريمي وتصويره لإذلاله بعد فسخ خطبتهما.

وبدأت الواقعة بتقديم بلاغًا من المجني عليه، اتهم فيه والد خطيبته السابقة وأسرته بالتعدي عليه وإجباره على إرتداء ملابس حريمي بعد فسخ خطبتهما.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب هدد خطبته السابقة بالفضحية والتشهير ونشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها، وعليه طلب والدها من الشاب الحضور للمنزل لإنهاء النزاع بينهما.

ودارت بينهما مشاجرة وتعدوا عليه بالضرب وأجبروه على إرتداء قميص نوم والتقطوا له صور فاضحة، كي لا يسئ لسمعة نجلتهم مرة آخرى.