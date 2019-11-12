رئيس أتلتيكو: السعودية تتمتع بكل وسائل الأمان والراحة

ماجد محمد(صدى):

أعرب إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن سعادته لإقامة بطولة السوبر الإسباني بنظامه الجديد في المملكة، مُشيدًا بهذا القرار.

ولفت إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، الثلاثاء، إلى أن السعودية تمتلك كل مقومات إنجاح البطولات العالمية.

وأكد على أنه ليس لديه أي شك في قدرتها على استضافة مباريات السوبر الإسباني مطلع العام المقبل.

وقال رئيس النادي الإسباني: ” أثق أن السعودية دولة تتمتع بكل وسائل الراحة والأمان، لذلك فإننا نشعر بالسعادة من هذا القرار، وسنكون في جاهزية تامة للمنافسة على اللقب “.

على جانب آخر، أوقعت قرعة نصف نهائي السوبر أتليتكو مدريد في مواجهة برشلونة، على أن يلتقي الريال وفالنسيا في المباراة الأخرى بملعب الجوهرة المشعة في جدة.