«ويرزقكم من حيث لا تعلمون» .. مساعدات بالجملة لعروس سألت عن محال رخيصة للتجهيز لزواجها

نايف السالم(صدى):

انهالت المساعدات العينية على عروس من مدينة الدمام، عندما سألت عن محال رخيصة للتجهيز لزفافها الذي اقترب موعده.

وأوضحت الفتاة، أن والدها عاطل عن العمل ومهرها لا يتجاوز 25 ألف ريال، وتود التجهيز لزفافها في حدود هذا المبلغ.

ولاقت تغريدة الفتاة تفاعلًا كبيرًا، إذ انهالت عليها المساعدات والتبرعات العينية المجانية، من أصحاب محال الزيين والحلويات وتصفيف الشعر.

وكذلك تبرّع المغردين بفستان زفاف والتوصيل والزفة والإقامة لمدة 3 أيام في فندق بالدمام، ومساعدات أخرى.