بلدية بريمان تواصل حملتها وتمنع تعدي على حديقة عامة وتعالج عدد من المواقع

حسن الزهراني(صدى):

أزالت بلدية بريمان الفرعية تعدي على حديقة عامة وحظائر عشوائية مخالفة بمشاركة كل من شرطة جدة – شرطة البلدية، إدارة المسالخ، إدارة الحدائق.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية م. أحمد الزهراني أن الحملة التي قامت بها فرق البلدية بمشاركة الدوريات الأمنية والإدارات المعنية من الأمانة أسفرت عن إزالة (38) حظيرة بمدخل حي بريمان على مساحة 2800 م2 تقريباً، بنطاق حي بريمان و السامر وبين رئيس بلدية بريمان الفرعية أنه تم إزالة تعدي على حديقة عامة ومعالجة حفر لـ بيارات مخالفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة من خلال رصد وملاحظة عدد من المواقع المخالفة.

ودعا م. الزهراني المواطنين والمقيمين في الأحياء الواقعة في نطاق بلدية بريمان إلى التعاون مع البلدية في إزالة مثل هذه المخالفات، والإبلاغ عن أي مواقع عشوائية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها والعمل على إزالتها.