  • الثلاثاء 12

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. لحظة انفجار محول كهربائي في وجه عامل

لحظة انفجار محول كهربائي في وجه عامل




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *