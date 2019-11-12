فيديو مسرّب يكشف هونداي توسان الجديدة بالكامل 2021

برلين(صدى):

أظهر مقطع فيديو مسرّب، هونداي توسان الجديدة بالكامل موديل 2021، إذ كانت السيارة الكورية تختبر سرعتها في السر على حلبة نوربورغرينغ – Nurburgring في ألمانيا.

يشار إلى أن شركة هيونداي الكورية أوضحت أن التصميم الخارجي لـ توسان 2021 الجديدة سيكون أبرز ما سيتحول فيها، فطراز هيونداي توسان بجيله القادم سيعتمد على شاصي جديد مما يعمل على زيادة الأبعاد الخارجية للسيارة الكورية، وسينعكس بشكل إيجابي على توفير المزيد من المساحة الداخلية.

ومن المتوقع أن تتوفر سيارة الكروس أوفر الجديدة بخيارات متنوعة من محركات البنزين والديزل، وكذلك توفرها بنسخة هايبرد «هجينة تجمع بين عمل محرك بنزين مع محرك كهربائي».