تامر حسني يشعل مواقع التواصل بفيديو عفوي يغني فيه لزوجته

القاهرة(صدى):

أثار الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لهما في إحدى السهرات الخاصة وهما يرقصان معاً على أنغام أغنية تامر ” يا بنت الإيه ” .

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو حيث علقوا داعين الله أن يحفظ الزوجين من عيون الحاسدين.

ورغم عفوية المقطع إلا أن بسمة لم تسلم من بعض الانتقادات الساخرة التي وجهت لها بعدما لاحظ بعض المشاهدين أنها لا تحفظ كلمات أغنية زوجها، حيث ظهرت وهي تغني مع صوت زوجها ناسية بعض كلمات الأغنية.