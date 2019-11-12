دراسة طبية تحذر النساء من تناول وجبة العشاء بعد الـ 6 مساءا

نيويورك(صدى):

أوضحت دراسة طبية أجراها باحثون في جامعة كولومبيا ، أن النساء اللائي يتناولن الطعام في وقت متأخر من اليوم لديهم عرضة الإصابة بعوامل خطرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومؤشر كتلة جسم (BMI) مرتفع، وضعف في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وأشار الباحثون ، أن نتائج الدراسة توصلت إلى أن النساء اللائي يتناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة السادسة مساء، كان لديهن ارتفاع في ضغط الدم، في المتوسط، بالإضافة إلى معاناتهن من زيادة الوزن، وكن أقل قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم، وكلاهما من العوامل الأساسية الخطيرة لأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أيضا أن كل 1% من الزيادة في السعرات الحرارية المستهلكة في المساء يزيد من علامات صحة القلب السيئة.