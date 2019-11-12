«الوزراء» يوافق على تنظيم هيئة الرياضة

عادل الحربي(صدى):

أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامة، أبرزها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وأكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس وافق على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بعد الإطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما أشار «الشبانة» إلى أن المجلس أعلم موافقته على انضمام المملكة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، موضحًا أن وزارة الخارجية ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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