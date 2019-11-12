بالفيديو.. وعد تروي قصة تشويه طبيبة لوجهها

الرياض(صدى):

روت الفنانة وعد، قصة تشويه وجهها على يد إحدى طبيبات التجميل، لافتة إلى أن الطبيبة التي ارتكبت الخطأ هي عراقية وتعمل في الإمارات، مضيفة أنها لم تقم بالتقدم بشكوى قضائية لأنها رفعت دعوى عند الله.

وأوضحت وعد هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج “عالسيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية، أنها تجرأت على الظهور من دون ماكياج، لأن هذا لا يعتبر مشكلة بالنسبة إليها؛ فيما الطبيبة خانتها لأنها حقنت وجهها بالفيلر الدائم الذي أصبح مادة ممنوعة.

وأشارت إلى أنها باتت تثق بالأطباء السعوديين أكثر مع الإشارة إلى أنها ذهبت إلى كوريا من أجل إيجاد الحل؛ فيما تمّ سحب المادة من وجهها باستثناء أجزاء صغيرة لا يمكن التخلص منها.