شركة المياه الوطنية تعلن عن 12 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المياه الوطنية، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة من خلال برنامج تمهير «للتدريب على رأس العمل»؛ للعمل في مدينة «مكة المكرمة، جدة، والطائف».

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة وفق المسميات والشروط التالية، أولًا «مهندس مدني» عام للعمل في جدة ومكة المكرمة، ونوع التدريب «تمهير للتدريب على رأس العمل» لمدة 6 أشهر، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3000 ريال، والفرصة متاحة لـ6 أشخاص.

وأضافت أن الوظيفة الثانية «مهندس إنشاءات» للعمل في جدة ومكة المكرمة، ونوع التدريب «تمهير للتدريب على رأس العمل» لمدة 6 أشهر، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3000 ريال، والفرصة متاحة لشخصين.

أما الوظيفة الثالثة «أخصائي موارد بشرية» للعمل في ‎مكة المكرمة، ونوع التدريب «تمهير للتدريب على رأس العمل» لمدة 6 أشهر، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3000 ريال، والفرص المتاحة 1.

والوظيفة الرابعة «أخصائي موارد بشرية» ‎للعمل في الطائف بمكة المكرمة، ونوع التدريب «تمهير للتدريب على رأس العمل» لمدة 6 أشهر، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3000 ريال، والفرص المتاحة 1.

الوظيفة الخامسة «أخصائي تدريب» ‎مكة المكرمة , مكة المكرمة، ونوع التدريب «تمهير للتدريب على رأس العمل» لمدة 6 أشهر، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3000 ريال، والفرص المتاحة 1.

والوظيفة الخامسة «أخصائي تدريب» ‎للعمل في الطائف بمكة المكرمة، ونوع التدريب «تمهير للتدريب على رأس العمل» لمدة 6 أشهر، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3000 ريال، والفرص المتاحة 1.

كما أشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه يمكن التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي هنا