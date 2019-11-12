رونالدو ينجو من عقاب يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي يوفنتوس لن تعاقب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تصرفه خلال مباراة يوفنتوس وميلان يوم الأحد الماضي والتي إنتهت بفوز البيانكونيرو بنتيجة 1-0.

وكان المدرب ماوريسيو ساري، قد أخرج رونالدو، وأدخل باولو ديبالا مكانه، الأمر الذي أثار حفيظة صاحب الـ34 عاما الذي دخل مباشرة لغرف الملابس من ثم ترك الملعب نهائيا قبل إنتهاء اللقاء بثلاث دقائق.

وفي السياق نفسه، أوضحت التقارير أن النادي سيكتفي بإجبار اللاعب، بعد عودته من فترة التوقف الدولي، على الإجتماع باللاعبين والإعتذار منهم وتوضيح سبب قيامه بهذا التصرف.