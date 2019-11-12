«فلكية جدة»: البدر المكتمل يزين سماء المملكة اليوم

نايف السالم(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن ” قمر ” شهر ربيع الأول 1441هـ، يصل لحظة ” البدر المكتمل ” اليوم الثلاثاء عند الساعة 4:34 عصرًا.

وعن ذلك، قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس فلكية جدة، أن ” القمر البدر ” سوف يشرق بعد غروب شمس اليوم، وهو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد الفوهات القمرية المشعة.

وأضاف ” أبو زهرة ” : ” أثناء شروق القمر البدر سيلاحَظ أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي؛ وسبب ذلك الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر ” .

وسيسطع ” القمر البدر ” مع غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي، باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية.