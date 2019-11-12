احذري سرير الأطفال الرضع الهزاز قد يؤدي للوفاة

واشنطن(صدى):

حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بأمريكا ، من خطورة سرير الرضع الهزاز، بعدما تسبب في وفاة أكثر من 73 رضيعاً بالولايات المتحدة، ما دفع بعض الشركات لسحب المنتج من الأسواق .

وأكدت اللجنة ، أن النوم في سرير مائل بنسبة أكبر من 10 درجات يزيد من خطورة تدحرج الأطفال وحنقهم حتى الموت، وهو الأمر الذي دفع شركة شهيرة لاستدعاء كامل خطوط إنتاجها من هذا السرير.

كما نقلت الدراسات توصيات من إحدى المنظمات الأمريكية غير الربحية، بوضع الأطفال الرضع على ظهرهم على سطح مستو ثابت، وأن يكون السرير محاطاً بجوانب مرتفعة أو سيقان ناعمة الملمس غير مدببة.