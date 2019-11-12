أحكام مشددة على 41 إرهابيا حرضوا على الفكر التكفيري

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا على 41 متهمًا لإدانتهم في العديد من التهم منها تكفير حكومة المملكة وانتهاج المنهج التكفيري والتحريض على أعمال العنف والإرهاب.

وقضت المحكمة بالسجن 25 سنة على أحدهم لإنشاء تنظيم إرهابي سري، و20 سنة على آخر لتجنيد عدد من الموقوفين في التنظيم الإرهابي، وتراوحت باقي الأحكام بين سنتين حتى 16 سنة.

كما أعلنت المحكمة حبس أحد المتهمين 15 سنة لإعداد وإرسال كل ما من شأنه المساس بالنظام العام.