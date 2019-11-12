بالصور.. إصابة شخص إثر حادث تصادم في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعه13:55 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم الموقع بهر مقابل محطه الالاء.

واضاف تم توجيه فرقه اسعافية من الهلال الاحمر وعند الوصول إلى الموقع اتضح بوجود اصابه لشاب في العقد الثاني من العمر وتم التعامل معه إسعافيا في الموقع وكانت إصابته حرجه ناتجه عن اصابه في الراس وكسور متفرقه وتم نقل الحاله عن طريق فرقة اسعاف الهلال الاحمر لمستشفى الملك فهد بالباحه .

ونوه الزهراني جميع سائقي المركبات لاهمية اخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور ويتأمل من عابري الطريق ترك المجال لفرق الهلال الاحمر المتجهة للموقع كما ذكر ان عملية التجمهر عند الحوادث تعيق عمل الفرق الاسعافية ويرجو من الجميع عدم التجمهر اثناء الحوادث لتؤدي الفرق الاسعافية مهامها بالشكل المطلوب .