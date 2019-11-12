اختتام بطولة ألعاب القوى المركزية بتعليم الزلفي

نايف السالم(صدى):

اختتمت بإدارة التعليم بمحافظة الزلفي اليوم الثلاثاء بطولة ألعاب القوى المركزية والمنظمة من قبل وزارة التعليم على مستوى المناطق والمحافظات.

وشارك فيها 15 إدارة تعليم وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وعسير، والشرقية، والقصيم، وتبوك، وجازان، وجدة، والإحساء، والطائف والخرج، وبيشة، والقنفذة، وصبيا، حيث شارك أكثر من 200 طالب في المسابقات وهي الوثب العالي والطويل ورمي الرمح والقرص والجلة والجري بالحواجز والتتابع.

وقد حققت إدارة تعليم بيشة المركز الأول في النتيجة النهائية لجميع المسابقات، بينما حقق تعليم الشرقية المركز الثاني، وتعليم صبيا المركز الثالث، وتم تكريم الفائزين من قبل سعادة مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي بحضور بطل العالم في ألعاب القوى اللاعب سعد شداد الأسمري ومشرف عام النشاط الرياضي بالوزارة الأستاذ عبدالعزيز الخريجي والذى أشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادات الإدارة واللجان العاملة.

ومن جانبه أعرب مدير التعليم عن اعتزازه بثقة وزارة التعليم واستضافة البطولة مقدماً شكره لجميع من ساهم وشارك من المدارس والأقسام لإنجاح البطولة وتميزها.