بالفيديو.. منى خليفة مشجعة ليفربول تخطف الأنظار بغنائها في الاستاد

طلال الغامدي(صدى):

أثارت ” منى خليفة ” إحدى مشجعات فريق ليفربول الإنجليزي ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تغني على مدرجات إستاد “أنفيلد” ، أثناء مواجهة مانشستر سيتي ضمن الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وظهرت منى خليفة، في الفيديو مرتدية قميص “الريدز” الأحمر وحاملة وشاح النادي،وتغني وسط الجمهور على المدرجات .

يٌذكر أنه تعيش المشجعة خليفة ذات الأصول الإريترية في ملبورن الأسترالية، وكانت قد سافرت إلى ليفربول لمتابعة مباراة فريقها المفضل أمام مانشستر سيتي، التي انتهت لصالح “الريدز” 3-1، لينفردوا بصدارة ترتيب جدول البريميرليغ.