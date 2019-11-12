بالفيديو.. تذمر الجمهور يدفع مغني راب شهير لمغادرة المسرح بعد 20 دقيقة

واشنطن(صدى):

وثق أحد الأشخاص ، تعرض مغني الراب والممثل دريك ، لموقف محرج خلال قيامه بأداء أحد العروض الموسيقية في مهرجان The Creator السنوي الثامن لمخيم Flog Gnaw، الأحد 10 نوفمبر، في لوس أنجلوس.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دريك وهو يعتلي المسرح ويغني، إلا أنه بعد مرور 20 دقيقة فقط بدأ الجمهور في التذمر.

وحث نجم الراب العالمي الجمهور على منحه فرصة، وخاطبهم قائلاً: ”أنا هنا من أجلكم الليلة، إذا كنتم ترغبون في الاستمرار، فسأواصل الليلة. ما الأمر؟“، إلا أن رد فعل الجمهور كان سلبيًا للغاية.

وزادت الهتافات وصيحات الاستهجان مع وجود بعض الأشخاص يصرخون بـ“لا“، ليتخذ دريك قراره على الفور بالمغادرة.