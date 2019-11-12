كيفية معرفة أعطال سير الكاتينه الذي ينظم الحركة بين أجزاء محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنتظم الحركة والربط ما بين الجزء السلفي والعلوي للمحرك الخاص بالسيارة بواسطة حزام التوقيت Timing belt أو ما يعرف بسير الكاتينه، وتسمي محركات الدورة الرباعية بهذا الاسم لانها لها اربعة اشواط.

وتتمثل هذه الأشواط في شوط السحب : ينزل فيه المكبس الي اسفل ليسحب خليط الهواء والوقود وفي هذا الشوط يجب ان يكون صمام الهواء مفتوح، وشوط الضغط : يضغط فيه المكبس لاعلي ضاغطآ خليط الهواء والوقود وفي هذا الشوط يجب ان تكون كل البلوف مغلقة.

أما شوط القدرة : تعطي شمعة الاشتعال شرارة تتسبب في انفجار خليط الهواء والوقود مما يدفع البستم لاسفل وبذلك تنتج الطاقة اللازمة لتحريك السيارة وفي هذا الشوط يجب ان تكون كل البلوف مغلقة؛ بينما شوط الطرد : ويتحرك فيه المكبس لاعلي لكي يطرد غازات العادم ويجب ان يكون صمام العادم مفتوح.

ويتم تنسيق الحركة والربط ما بين الجزء السلفي والعلوي للمحرك بواسطة حزام التوقيت وهو ثلاثة انواع : نظام التوقيت بالتروس وهو نظام غير منتشر، والحزام المعدني وهو احد اكثر الانظمة انتشارآ في السيارات ويمتاز بالقوة لكنه يجعل صوت المحرك اكثر خشونه، والكتينه البلاستيكية وهي الاكثر استخدامآ في السيارات الحديثة لانها تجعل صوت المحرك انعم ولقدرتها علي تحسين اداء المحرك.

وفي السياق نفسه، لاحظ غطاء حزام التوقيت او ما يعرف بصدر المحرك اذا كان معدني معناه ان السيارة ذات حزام معدني واذا كان الغطاء بلاستيكي فمعناه ان حزام التوقيت بلاستيكي لكن للاسف لا تنطبق هذه القاعدة علي كل السيارات.