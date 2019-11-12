رئيس مركز السعيرة يدشن حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية

ريم عبدالعزيز(صدى):

دشن رئيس مركز السعيرة مشعل بن بدر الفغم حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية والتي تقام بشكل سنوى وذلك بحضور مدير مستشفي السعيرة العام فراج بن مطلق السبيعي وعدد من المواطنين وذلك بمقر الأمارة وتستهدف الحملة السكان بأخذ لقاح الإنفلونزا الذي يعتبر وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره .

كما تهدف الحملة لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة وكبار السن إضافة للجولات الميدانية التي تسعى للوصول لتلك الفئات في أماكن تواجدهم وتهدف الحملة ألي نشر ثقافة الوقاية من الأمراض لدى المجتمع والحد من أنتشار العدوى ومضاعفاتها داخل المجتمعات.