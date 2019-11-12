وزير الصحة يفتتح المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة 2019

بدر الحارثي(صدى):

إفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم الثلاثاء في الرياض المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية الذي يقام تحت شعار ” نتواصل لنتعاون “.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر أ/ عبدالرحمن العيبان في كلمته خلال الحفل أن إنعقاد هذا المؤتمر يعتبر تجسيد لمبدأ التكامل والتعاون بين الممارسين الصحيين والأكاديميين من كافة القطاعات الطبية والعسكرية والجيش والطيران والجامعات الذين نفخر بمشاركتهم جميعاً في هذا المحفل العلمي الرائد.

وأكد على إهتمام “الصحة” بدعم التعليم الطبي المستمر عن طريق المحاكاة الذي يكسب الممارسين الصحيين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة في تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية تصب أولاً وأخيرا في خدمة المريض وسلامته.

وقد إشتمل حفل الإفتتاح على تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر ، وإستعراض للبرنامج العلمي والمحاور المعتمدة في المؤتمر.

وقد كرّم معالي وزير الصحة الجهات الراعية والمشاركين والجهات المنظمة للمؤتمر.

كما إفتتح معاليه المعرض المصاحب للمؤتمر ، وأطلع على الأركان والأجنحة للجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص ، وشاهد عدد من فعاليات المحاكاة في المعرض.

تجدر الإشارة أن المؤتمر أعتمد بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وتضمن 75 ورقة علمية شارك في تقديمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، إضافة إلى إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.