القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر لارتكاب جرائم سرقة بالدمام

الدمام(صدى):

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في تكسير زجاج عدد من المركبات وسرقة محتوياتها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ( ١٤ ) جريمة سرقة من مركبات بأماكن متفرقة بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن .