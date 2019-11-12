بعد أزمة «حمد الله».. النصر يتخذ إجراء جديد لسفر اللاعبين الأجانب

طلال الغامدي(صدى):

اتخذت إدارة نادي النصر قرار باعتماد صالة المكتب التنفيذي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض؛ لسفر اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة.

واتخذ ” النصر ” هذا القرار تفاديًا لما حدث للمغربي عبدالرزاق حمدالله مؤخرًا، عند مغادرته الرياض إلى نيويورك الأمريكية، حيث تبادل الاتهامات مع إحدى موظفات الأمن في مطار الملك خالد الدولي.

وحدثت الأزمة بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية إلى الشرطة وصولاً إلى النيابة العامة.

وكان قد تم إغلاق قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، مع إحدى موظفات التفتيش في مطار الملك خالد الدولي؛ عقب تنازل الطرفين عن حقهما .