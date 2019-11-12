بالفيديو.. عرعر والجوف وحائل تشهد أمطارا غزيرة

نايف السالم(صدى):

سقطت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية الجوف وعرعر وحائل، اليوم الثلاثاء، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.