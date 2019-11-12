بالفيديو.. الاعتداء على ابنة إلهام الفضالة وسرقتها في المدرسة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن تعرض ابنتها الصغيرة لسرقة أقراطها ونقودها على يد إحدى الطالبات في المدرسة .

وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تطلب من ابنتها التقدم في اليوم التالي بالشكوى إلى الاختصاصية الاجتماعية، ولفتت الطفلة إلى أنه لا يمكنها التعرف إلى التلميذة التي فعلت ذلك.

وأوضحت أن الأخيرة لم تكتف بأخذ الأقراط وإلحاق الأذى بأذنها ، بل سرقت النقود منها بالقوة أيضاً ، وشددت الفنانة على ضرورة ذهابها إلى مكتب الاختصاصية لتقوم الأخيرة بإبلاغ أهل الفاعلة.

وعلقت إلهام على الفيديو توجهت من خلاله إلى إحدى القائمين على المدرسة ، قائلة ، “عاتكة شوفوا لكم حل. باكر أنا عندكم. عاد أنا عمري ما شكيت، بس ما يصير جذي”.