11 وظيفة شاغرة في شركة «نادك»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل )، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط)؛ بينما لمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

-محاسب ‎

جدة، مكة المكرمة

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

-أخصائي تسويق ‎

الدمام، المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 5

-محاسب ‎

عنيزة، القصيم

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

-محاسب ‎

خميس مشيط، عسير

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2