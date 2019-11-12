11 وظيفة شاغرة في شركة «نادك»
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل )، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط)؛ بينما لمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
-محاسب
جدة، مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
-أخصائي تسويق
الدمام، المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 5
-محاسب
عنيزة، القصيم
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
-محاسب
خميس مشيط، عسير
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
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