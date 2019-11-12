  • الثلاثاء 12

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. 11 وظيفة شاغرة في شركة «نادك»

11 وظيفة شاغرة في شركة «نادك»

11 وظيفة شاغرة في شركة «نادك»
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل )، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط)؛ بينما لمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

-محاسب ‎
جدة، مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

-أخصائي تسويق ‎
الدمام، المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 5

-محاسب ‎
عنيزة، القصيم
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

-محاسب ‎
خميس مشيط، عسير
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *