سارة الجمعة أول لاعبة سعودية تتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية  

بدر الحارثي(صدى):

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتكون أول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي .

ونالت الجمعة بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84 : 6 متر بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة اليوم ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، لتكون بذلك البطاقة السعودية الرابعة للأولمبياد بعد عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة” وعلي النخلي “جري 100 متر” .