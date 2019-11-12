ردا على اغتيال أبو العطا.. لحظة سقوط وانفجار صاروخ فلسطيني بإسرائيل

القدس المحتلة(صدى):

رد الفلسطينيين على اغتيال أبو العطا الذي أثار ضجة واسعة، بصاروخ أصاب شارع مزدحم بعناصر الكيان الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء.

ووثق مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة في الشوارع المخصصة لمراقبة المرور، لحطة سقوط وانفجار الصاروخ الفلسطيني الذي أصاب تقاطع الطريق السريع 4 في منطقة غان يفنه بالقرب من مدينة أسدود.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة الإسرائلية إلى مكان الحادث، الذي أسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح جراء الشظايا، كما أخلفت حفرة في الشارع.