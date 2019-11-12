مؤسسة حزب العدالة والتنمية: الأوضاع بعهد أردوغان أسوأ من انقلاب 1997
ذكرت فاطمة بستان أونسال، إحدى مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الأوضاع في ظل حكم الرئيس رجب أردوغان، تُوافق مثيلتها خلال انقلاب 1997.
وعن ذلك، قالت ” أونسال ” بمقابلة تلفزيونية: ” خلال فترة 28 فبراير 1997 الانقلابية، شهدت تركيا تصنيف المواطنين وفق توجهاتهم الفكرية والفئوية ” .
وأضافت: ” تم فصل المحجبات أو الرجال الذين ترتدي زوجاتهم الحجاب من أعمالهم، واضطرت الفتيات اللاتي اخترن عدم خلع الحجاب لمواصلة تعليمهن بالخارج ” .
كما أوضحت أن تركيا تشهد حاليًا أفضح التصنيفات الأيديولوجية؛ حيث بات الالتحاق بمدارس معينة وإيداع النقود في بنك معين، والانتماء لنقابة بعينها أمرًا كافيًا للإدانة.
واستكملت: “فضلًا عن ذلك فإن الضحايا اليوم يعجزون عن مغادرة البلاد؛ فقد صادرت السلطات جوازات سفرهم، تركيا اليوم تشهد مرحلة أسوأ بكثير من انقلاب 28 فبراير 1997 ” .
اترك تعليقاً