إحمي رضيعك من إلتهاب السرة بهذه الطرق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ، إن السرة في الأطفال الرٌضع بالأساس هي جزي من الحبل السري المسؤول عن نقل الغذاء من الأم للطفل خلال فترة الحمل .

وأضافت ، انه تؤدي السلوكيات الخاطئة في الاعتناء بالطفل إلى التهاب السرة ، ويحدث لعدة أسباب، منها: ( قلة الاهتمام والنظافة الشخصية – ارتداء ملابس غير مناسبة للجلد – عدم تطهير السرة باستخدام السبرتو ) .

وتابعت ، يجب على الأمهات الحرص الدائم على النظافة الشخصية، لأن إهمالها يمكن أن يسبب حدوث التهاب السرة ، ومن الأفضل ارتداء الحفاضة الواسعة ووضعها أعلى السرة بمسافة ، كما يجب الحرص على أن يرتدي الطفل الملابس القطنية النظيفة لتجنب الالتهابات.

وعن طرق العلاج ، قالت دكتورة نهى ، يجب قبل استخدام أي نوع من الأدوية استشارة الطبيب المختص لكتابة الدواء المناسب للسن والحالة، ويعتمد العلاج في الغالب على: ( المضادات الحيوية الموضعية – استخدام المطهرات أكثر من مرة في اليوم ) .

وحذرت الدكتورة من بكاء الرضيع الشديد أو تعرضه للإمساك، لأن ذلك قد يؤدي لإصابة الرضيع بالفتق السري، وذلك لأن الطفل تكون عضلات بطنه ضعيفة، وفي حالة الضغط عليها قد يصاب الطفل بالفتق.