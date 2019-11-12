عبدالرحمن الحارثي يحوز على درجه الماجستير في التربيه الخاصة
أنهى الاستاذ عبدالرحمن بن بهيان الحارثي مناقشة رسالة ماجستير الآداب في التربية الخاصه بعنوان (( دراسة مقارنة مهارات اللغه البراجماتيه بين التلاميذ ذوي صعوبات التعلم و أقرانهم العاديين )) بكلية الشرق العربي ، حصل في نهاية المناقشة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى .
وقد تشكلت لجنة المناقشة كلاً من أ.د عبدالعزيز العبدالجبار (مناقشاً) و د. محمد القحطاني (مناقشاً) و د.محمد عبده ((مشرفاً و مقرراً )) سألين المولى له ان تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه و وطنه.
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