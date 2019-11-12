عبدالرحمن الحارثي يحوز على درجه الماجستير في التربيه الخاصة

بدر الحارثي(صدى):

أنهى الاستاذ عبدالرحمن بن بهيان الحارثي مناقشة رسالة ماجستير الآداب في التربية الخاصه بعنوان (( دراسة مقارنة مهارات اللغه البراجماتيه بين التلاميذ ذوي صعوبات التعلم و أقرانهم العاديين )) بكلية الشرق العربي ، حصل في نهاية المناقشة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى .

وقد تشكلت لجنة المناقشة كلاً من أ.د عبدالعزيز العبدالجبار (مناقشاً) و د. محمد القحطاني (مناقشاً) و د.محمد عبده ((مشرفاً و مقرراً )) سألين المولى له ان تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه و وطنه.