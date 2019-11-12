بالفيديو.. فنانة عربية تتعرض للتنمر من متصل على الهواء

بغداد(صدى):

واجهت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت سعاد السلمان، موقف محرج؛ أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية.

فاجأ متصل بالبرنامج الفنانة سعاد السلمان بأن طلب منها أن تتبع نظامًا غذائيًا يساعدها على خسارة الوزن، وردت الأخيرة بأنها تقوم بهذا فعلاً وخسرت بعضًا من وزنها.

ورصد مقطع فيديو اتصالاً من الفنانة سُمع فيه صوتها وهي تبكي بحرقة؛ بسبب معاناتها من مشكلة السمنة.

وذكرت في المقطع أنها تمارس التمارين الرياضية في أحد النوادي، مضيفة أنها لم تخسر الوزن بسرعة بسبب عامل السن حيث تبلغ الـ51 عامًا.