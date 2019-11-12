طرق طبيعية لتغيير لون الشعر باستخدام الحناء

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية ، تلجأ العديد من الفتيات لاستخدام الصبغات والتي تحتوي على مادة الأمونيا التي تسبب مشكلات عدة للشعر ويمكن أن تصل أضرارها إلى الجلد ، رغم وجود العديد من الطرق الطبيعية لتلوين الشعر .

وتابعت دكتورة وفاء ، من أضرار الصبغات على الشعر ، أنها تحتوي على مادة الأمونيا، وهي مادة كيماوية تسبب العديد من الأضرار للشعر، ومنها: حكة شديدة في فروة الرأس ، ويمكن أن تسبب الإكزيما التلامسية وتصل للجبهة والعين، ومن أعراضها: ( الاحمرار الشديد – التورم – الحكة الشديدة ) .

وأضافت وفاء ، أنه يمكن استخدام بدائل طبيعية لتلوين الشعر لتجنب الأضرار التي تحدثها الصبغات، ويفضل استخدام الحناء الطبيعية الخالية من المواد الكيماوي مع إضافة الألوان الطبيعية لها.

مكونات طبيعية يمكن اضافتها للحناء مثل: الجزر ، يمكن إضافة الجزر إلى الحناء لإعطائها اللون الأصفر، ويمكن وضع كريم مرطب على الشعر عند الخلط.

كما يمكن إضافة ، بدرة الكركدية للحصول على اللون الأحمر ،أو القهوة أو الشاي للحصول على اللون البني للشعر .