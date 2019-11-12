بالصور.. طبيب سعودي يحقق تفوقا كبيرا ويدرب معلمه الأمريكي

نايف السالم(صدى):

أحرز طبيب سعودي تفوقًا كبيرًا في جراحة القدم والكاحل والأعصاب الطرفية السفلية، حيث قام بتدريب معلمه ستيف باريت الذي درس على يده أصول جراحة الأعصاب الطرفية والميكروسكوبية.

وحصل الطبيب بعد دراسته على عرض عمل في ولاية كاليفورنيا في مركز القلب وجراحة الأوعية الدموية، حينها لاحظ قدوم كثير من المرضى من الساحل الغربي ومن السعوديين إلى المركز في كاليفورنيا لعمل عمليات جراحية صعبة ونادرة، بحسب تقرير موقع ” العربية. نت “.

وأوضح الطبيب السعودي: ” اخترعت عملية معينة لنقل الأعصاب الطرفية في الجزء السفلي وكانت بداية شهرتي في هذا المجال، بعد أن تدربت على يد العديد من الأطباء في هذا المجال، حتى تمكنت من إجراء عملية نقل العصب الحسي للعصب الحركي بعد إصراري على التعلم، حينها دعاني أستاذي للجمعية الأمريكية للتدريب على هذا النوع من العمليات، فقدمت ورشة عمل ومحاضرة “.

وقال الطبيب، أن الأطباء السعوديين الذين يثبتون جدارتهم في المجال الجراحي، ويحصلون على رخص للحالات الصعبة، بالإضافة إلى اختبارات متعددة والتوصية من الأطباء ودعم المستشفيات، بذلك يكونون قد استطاعوا تحقيق مرحلة مميزة من المهارات الطبية والجراحية، ليبدعوا في هذا المجال، مؤكداً أن النظام الطبي الأميركي دعم التوجهات الطبية الحديثة.