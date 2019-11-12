صعق كهربائي ينهي حياة مواطن ويلقيه من الطابق الثالث بمكة

مكة المكرمة(صدى):

توفي مواطن أمس الاثنين، في منطقة مكة المكرمة بعد سقوطه من الدور الثالث واحتجازه في الدور الثاني، عقب تعرضه لصعق كهربائي.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، أن مواطناً أربعينياً تعرّض لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله؛ ما تسبب في مصرعه بعد أن سقط من الدور الثالث إلى الدور الثاني واحتُجز.

وأشار ” بادومان” ، إلى أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر، بعد إنزاله بواسطة الدفاع المدني؛ حيث تبيّن أنه قد توفى، وجرى تسليم الحالة إلى شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات اللازمة.