سمة تعين الزميل المقحم رئيساً للاتصال المؤسسي 

بدر الحارثي(صدى):

تم تعيين سعادة الأستاذ عبدالعزيز عثمان المقحم رئيساً للاتصال المؤسسي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

الجدير بذكره بأن الزميل المقحم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات المجتمعية والإعلام.

بالإضافة إلى خبرته التي تزيد عن ١٥ عاماً في القطاعين الخاص و شبه الحكومي تقلَّد خلالها عدداً من المناصب الإدارية كان آخرها مدير عام الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية ببنك التنمية الاجتماعية.