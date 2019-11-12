‏‎الغنام يستقبل أبطال فخر تعليم الرياض بالتعاون مع المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي

‏‎عبدالرحمن الزهراني (صدى):

‎وصل أبطال وزارة التعليم وفخر تعليم الرياض من أبناء مدارس نيار وفريقها المسرحي يتقدمهم رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض والمشرف العام على العرض الدكتور أنور أبو عباة والمشرفين المرافقين، إلى أرض الوطن بعد تحقيقهم الجائزة الكبرى وأفضل عرض مسرحي في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019 والذي أقامته وزارة الثقافة ومديرية الفنون والمسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام والأستاذ عبدالله الشهري رئيس قسم النشاط الثقافي بتعليم الرياض وعدد من قيادات شركة المدارس المتقدمة ومشرفي النشاط الطلابي بالتعاون مع المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي.

‏‎وكان الفريق المسرحي لمدارس نيار قد تم اختياره لتمثيل المملكة العربية السعودية في المهرجان حيث قدم الفريق مسرحية “التحدي” للمؤلف الأستاذ علي الزوبع ومن إخراج مشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالهادي القرني والتي تدور فكرتها على مجموعة من الشباب أصدقاء لهم قناة على اليوتيوب يدخلون مكان مهجور ويصورون فيديو مرعب ليحصدوا أكبر عدد من المشاهدات لكن الرعب يتملكهم من المكان وينقسموا بين مؤيد ومعارض للفكرة مجموعة تعبث وتمرح بأغراض المسرح القديمة من ديكورات وغيره ومجموعة تكتشف خبايا المكان المظلم ويستمرون في تقديم أفكار عن القوة في الإتحاد للتغلب على المتاعب ويقررون في النهاية أن يظلوا أوفياء لبعضهم لا يفرقهم أحد كما يقررون الاجتماع كل عام في بلد عربي لإحياء المسرح المهجور من جديد وأن يظلوا أوفياء وإخوان طوال الدهر.

‏‎يذكر أن العرض فاز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي كما فاز الطالب أحمد قستي بلقب أفضل ممثل علماً أن جميع العروض المشاركة قدمها ممثلون محترفون أما طلاب فريق مسرح نيار فهم مجموعة من المواهب الشابة التي قدمتهم المدرسة وفريقها المسرحي للجمهور السعودي ليحصدوا جائزة عربية للمسرح السعودي.