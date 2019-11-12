البيئة تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان أصول الأغنام المحلية بحفر الباطن

محمد السعران(صدى):

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان أصول الأغنام المحلية “فحول وإنتاج” بمحافظة حفر الباطن خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، حيث تناول الجانبان الأمور المتعلقة بالمهرجان والاستعدادات المصاحبة له، تمهيدًا لإعلان موعد انطلاقته، بالإضافة إلى تدشين عدة مبادرات تخص مربي الماشية والمهتمين بإنتاج الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور البطشان أن المهرجان يستهدف خلق روح التنافس بين مربي الثروة الحيوانية؛ لتحسين الانتاج والسلالات الحيوانية بما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مبينًا أن المهرجان سجل خلال النسخ السابقة مشاركة واسعة من قبل مربي الماشية والثروة الحيوانية.

من جانبه أكد محافظ حفر الباطن أهمية المحافظة لما تحتويه من أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، واهتمام أبناء المنطقة بتربيتها والاتجار بها، لافتًا إلى أن هناك عدة مقترحات جديدة سيتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة؛ لتقديم فعاليات نوعية ومميزة تخص المشاركين بالمهرجان والمهتمين بتربية الماشية والأغنام المحلية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت بالشراكة مع الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في بريدة فعاليات مهرجان أصول الأغنام المحلية (فحول وإنتاج) بنسخته الثالثة العام الماضي بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة.